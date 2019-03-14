СК завершил расследование в отношении экс-начальника предприятия при Спецстрое

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении начальника ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрея Ярцева, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, в период с мая по ноябрь 2013 года Ярцев заключил на заведомо невыгодных условиях договоры на поставку железобетонных плит для строительства одного из объектов. Одним из контрагентов выступало акционерное общество из Ленинградской области, начавшее поставки плит еще до проведения закупочных процедур и заключения договора. "Обвиняемый был заинтересован в результатах деятельности указанного общества, поскольку возглавлял его до 2011 года. Кроме того, одним из акционеров являлся его близкий родственник, которому Ярцев и передал принадлежавшие ему акции", - уточнили в СК.

В результате ФГУП "Спецстройсервис" понес необоснованные расходы по договорам поставок, а также ущерб из-за поставленных некачественных плит, составивших 15% от общего объема поставки. "Общий ущерб составил более 58 млн рублей. Эти обстоятельства явились одной из причин неисполнения в установленный срок государственного контракта", - отметили в СК. Уголовное дело направлено в суд.