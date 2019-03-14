Подозреваемый в хищении 850 млн рублей у Московского метро объявлен в международный розыск

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в международный розыск одного из соучастников хищения более 850 млн рублей у Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в период с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО "Авто Селл" Гюля Коган совместно с Александром Геллером и другими подельниками похитили у ГУП "Московский метрополитен" свыше 850 млн рублей, которые предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро.

"У следствия имеются достаточные основания полагать, что соучастник Александр Геллер с целью избежания привлечения к уголовной ответственности скрывается за пределами РФ, в связи с чем объявлен в международный розыск", - отметили в СК.

Для возмещения причиненного ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании, рыночная стоимость которого составляет более 1 млрд рублей.

В СК уточнили, что уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Следственные действия в отношении Коган завершены. Она и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела, которое в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с ходом расследования, Геллер является собственником компаний "Авто Селл" и "Трейд Компани", размещавших рекламу в Московском метрополитене и не заплативших за это.