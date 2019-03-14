Пограничники пресекли контрабанду 150 попугаев в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Пограничный наряд задержал двух контрабандистов, которым подельники из Украины передали сумки с десятками декоративных птиц. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

"На окраине поселка Чертково пограничный наряд задержал нарушителей, которым подельники из Украины перебросили через государственную границу РФ сумки со 150 попугаями", - сказал офицер пограничной пресс-службы.

Контрабандисты задержаны с использованием технических средств охраны границы, которые своевременно зафиксировали подозрительное движение вблизи государственной границы. В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ ("Ведение на государственной границе Российской Федерации либо вблизи нее хозяйственной, промысловой или иной деятельности без уведомления пограничных органов"), с нарушителей взята подписка о невыезде. Попугаи, рыночная стоимость которых около 150 тысяч рублей, конфискованы и временно переданы для хранения в один из местных зоомагазинов.

Чертково - поселок в Ростовской области, административный центр Чертковского района, образует практически единый населенный пункт с сопредельным поселком Меловое Меловского района Луганской области Украины.