Под Саратовом задержали директора завода по производству электробусов "Тролза"

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. Следователи задержали директора завода по производству электробусов "Тролза" в Саратовской области Ивана Котвицкого, он подозревается в коррупционном преступлении. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Задержан директор "Тролзы" Иван Котвицкий, который подозревается в коррупционном преступлении", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, Котвицкий якобы пытался откупиться, когда на заводе вскрылась недостача по уплате налогов.

"Тролза" - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в городе Энгельс Саратовской области. По данным компании, на сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.