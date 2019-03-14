Число жертв эпидемии кори на Филиппинах с начала года превысило 285

ТАСС, 14 марта. По меньшей мере 286 человек умерли с начала года в результате эпидемии кори на Филиппинах, число инфицированных превысило 18,5 тыс. человек. Данные об этом приводит в четверг Филиппинское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

По информации ведомства, около 60% инфицированных не проходили вакцинацию.

Ранее в феврале Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщало о 203 погибших и 12,7 тыс. зараженных на Филиппинах. Согласно заявлению управления, 57% заболевших корью - дети в возрасте до пяти лет.

Корь - опасная инфекция, единственным видом профилактики которой является вакцинация. Заболевание протекает при высокой температуре до 40 градусов, а также с воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на коже.