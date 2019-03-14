{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число жертв эпидемии кори на Филиппинах с начала года превысило 285

Число инфицированных превысило 18,5 тыс. человек

ТАСС, 14 марта. По меньшей мере 286 человек умерли с начала года в результате эпидемии кори на Филиппинах, число инфицированных превысило 18,5 тыс. человек. Данные об этом приводит в четверг Филиппинское агентство новостей со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

На эту тему
Недетская инфекция: как предотвратить заражение корью и что делать, если уже заболел

По информации ведомства, около 60% инфицированных не проходили вакцинацию.

Ранее в феврале Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщало о 203 погибших и 12,7 тыс. зараженных на Филиппинах. Согласно заявлению управления, 57% заболевших корью - дети в возрасте до пяти лет.

Корь - опасная инфекция, единственным видом профилактики которой является вакцинация. Заболевание протекает при высокой температуре до 40 градусов, а также с воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью на коже.

Теги
Филиппины
В Мелитополе билборд Порошенко забросали яйцами
Пользователи сети также вспомнили об инциденте с брошенным яйцом в Виктора Януковича
Читать полностью