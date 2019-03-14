Уснувшая за рулем студентка протаранила остановку в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Один человек пострадал утром в четверг в центре Волгограда в результате наезда на остановку иномарки, которой управляла студентка одного из местных вузов. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Волгоградской области.

"14 марта 07:50 (06:50 мск) 23-летняя студентка вуза, управляя автомашиной KIA Rio на Площади Ленина совершила наезд на остановку общественного транспорта (по словам очевидцев, уснула за рулем). В результате ДТП находившаяся на остановке 20-летняя девушка-пешеход с травмой головы госпитализирована",- сказано в сообщении.

Уточняется, что медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии девушка-водитель была трезва.