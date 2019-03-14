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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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Костин назвал арест Майкла Калви чрезмерной мерой

Содержание основателя инвестиционного фонда Baring Vostok в СИЗО - "неправильная вещь", отметил глава банка ВТБ
Глава ВТБ Андрей Костин Станислав Красильников/ТАСС
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Глава ВТБ Андрей Костин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви является чрезмерной мерой, а само дело вызывает вопросы и негативно влияет на российский рынок, заявил журналистам глава банка ВТБ Андрей Костин.

"Нахождение в СИЗО, тем более на длительный срок, без решения суда, конечно, неправильная вещь. В отношении Калви эта мера, безусловно, чрезмерная. По крайней мере то, что мы знаем, вызывает много вопросов, и поэтому здесь ясности, на мой взгляд, нет однозначной, что человек виновен", - сказал Костин.

По его словам, обстоятельства дела Baring Vostok и ареста Калви "непонятны бизнесу и не до конца транспарентны, поэтому вызывают озабоченность и негативно влияют на рынок".

Теги
РоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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