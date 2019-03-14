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В Мелитополе билборд Порошенко забросали яйцами

Пользователи сети также вспомнили об инциденте с брошенным яйцом в Виктора Януковича

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Неизвестные в Мелитополе Запорожской области забросали яйцами агитационный билборд президента Петра Порошенко, который баллотируется на второй срок.

Местный сайт "0619.com.ua" разместил фотографии, на которых видно, что портрет украинского лидера на билборде забросали яйцами.

Пользователи сети тут же вспомнили про инцидент, который произошел в 2004 году с баллотирующимся тогда в президенты Виктором Януковичем. Во время агитационного тура по стране он был госпитализирован в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной больницы после того, как в него попало брошенное из толпы куриное яйцо.

В результате выборов 2004 года президентом на Украине стал Виктор Ющенко, который опередил Виктора Януковича по итогам повторного (третьего тура) голосования.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичПорошенко, Петр АлексеевичЮщенко, Александр Андреевич
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