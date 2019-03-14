В Мелитополе билборд Порошенко забросали яйцами

Пользователи сети тут же вспомнили про инцидент, который произошел в 2004 году с баллотирующимся тогда в президенты Виктором Януковичем. Во время агитационного тура по стране он был госпитализирован в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной больницы после того, как в него попало брошенное из толпы куриное яйцо.

В результате выборов 2004 года президентом на Украине стал Виктор Ющенко, который опередил Виктора Януковича по итогам повторного (третьего тура) голосования.