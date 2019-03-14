В Мелитополе билборд Порошенко забросали яйцами

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Неизвестные в Мелитополе Запорожской области забросали яйцами агитационный билборд президента Петра Порошенко, который баллотируется на второй срок.
Местный сайт "0619.com.ua" разместил фотографии, на которых видно, что портрет украинского лидера на билборде забросали яйцами.
В Мелитополе борд Петра Порошенко забросали яйцами https://t.co/CpCmVWzA14— Melitopol0619 (@News_Melitopol) March 13, 2019
Рекламный щит расположен в нижней части города. pic.twitter.com/IcM1xpAkCW
Пользователи сети тут же вспомнили про инцидент, который произошел в 2004 году с баллотирующимся тогда в президенты Виктором Януковичем. Во время агитационного тура по стране он был госпитализирован в реанимационное отделение Ивано-Франковской областной больницы после того, как в него попало брошенное из толпы куриное яйцо.
В результате выборов 2004 года президентом на Украине стал Виктор Ющенко, который опередил Виктора Януковича по итогам повторного (третьего тура) голосования.