СК возбудил уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину в Дзержинске

ТАСС, 14 марта. Следственные органы возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину в Дзержинске. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 9 марта с крыши дома по ул. Ленина в Дзержинске на проходившую мимо женщину упала ледяная глыба. В результате инцидента пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы. Медики оценивают ее состояние как крайне тяжелое.