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Экс-главу администрации Саратова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Ранее стало известно, что Алексей Прокопенко, которого объявили в розыск в 2014 году, сам явился к следователям

САРАТОВ, 14 марта. /ТАСС/. Полиция возобновила следствие по делу, возбужденному в отношении бывшего главы администрации Саратова Алексея Прокопенко, обвиняемого в совершении мошенничества и легализации денежных средств, он помещен в СИЗО, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МВД по области в четверг.

Накануне Прокопенко, подозреваемый в мошенничестве и в 2014 году объявленный в розыск, сам явился к следователям и подал обращение с изложением его мнения по делу, расследуемому в отношении него полицией.

"В связи с установлением местонахождения обвиняемого, который до 13 марта 2019 года находился в международном розыске, возобновлено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Прокопенко. Он направлен для содержания в СИЗО-1 Саратова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник подозревается в мошенничестве, он является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. В 2014 году Прокопенко был объявлен в розыск, позже суд заочно арестовал его.

Алексей Прокопенко был сити-менеджером Саратова в 2010-2013 годах. Он ушел в отставку после того, как был обвинен в неисполнении судебных постановлений о выдаче квартир детям-сиротам. Тогда суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 200 тыс. рублей с запретом занимать государственные должности.

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