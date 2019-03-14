В аэропорту Ноябрьска спецмашина столкнулась с самолетом

ТАСС, 14 марта. Спецмашина во время противообледенительной обработки столкнулась с самолетом авиакомпании "Ямал" в аэропорту Ноябрьска. Никто из пассажиров не пострадал, сообщается на официальном сайте авиакомпании.

"14 марта при подготовке к вылету воздушного судна Airbus А-320 авиакомпании "Ямал" по маршруту Ноябрьск - Уфа, специалисты Ноябрьского филиала АО "Аэропорт Сургут" осуществляли противообледенительную обработку самолета с использованием специальной автомашины. <…> Водитель автомашины не справился с управлением и столкнулся с воздушным судном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет получил серьезные повреждения. На его борту в момент столкновения находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Они не пострадали.

Пассажирам предоставили резервное воздушное судно, прибывшее из Тюмени.

Как сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента, по предварительным данным, у самолета поврежден задний левый стабилизатор. "Столкновение произошло во время маневрирования автомобиля", - отмечается в сообщении. По факту инцидента ведомство проводит проверку.

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