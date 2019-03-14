В Новороссийске двое рабочих погибли при падении строительной люльки

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. В Новороссийске двое строителей 1994 и 1996 годов рождения разбились насмерть, выполняя фасадные работы. Об этом ТАСС рассказал следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Новороссийску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Михаил Максименко.

"Сегодня около 11:00 из управления МВД по Новороссийску нам поступило сообщение о том, что на строительном объекте - жилом комплексе "Меридиан" - обнаружены два трупа рабочих 1994 и 1996 годов рождения, которые выполняли фасадные работы. Предположительно, мужчины погибли при падении в строительной люльке с высоты примерно 11-го этажа. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, рассматриваются несколько рабочих версий, в том числе и нарушение техники безопасности", - сообщил собеседник агентства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.