СК возбудил уголовное дело из-за гибели женщины и ребенка на пожаре под Владимиром

ВЛАДИМИР, 14 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено из-за гибели на пожаре в частном жилом доме женщины и пятилетнего ребенка в селе Богослово Суздальского района. Об этом в четверг сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и ее малолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, рано утром 14 марта в частном доме в селе Богослово произошел пожар на площади 225 кв. м. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Одной из основных версий причин пожара является короткое замыкание в электросети.

На месте после разбора завалов обнаружены тела 37-летней женщины и ее пятилетнего сына.

Находившиеся в доме еще четверо членов семьи самостоятельно выбрались из дома, их жизни ничего не угрожает.