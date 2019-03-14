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В Ингушетии при транспортировке перевернулась артиллерийская установка

В результате ЧП никто не пострадал
' Новости дня/YouTube'

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Тягач с перевозимым самоходным артиллерийским орудием столкнулся с легковым автомобилем у Магаса в Ингушетии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"В четверг при следовании по дороге общего пользования на выезде из города Магас произошло опрокидывание перевозимого на военном трале самоходно-артиллерийского орудия", - сказал офицер окружной пресс-службы.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате ухода военного трала от столкновения с легковушкой, допустившей опасный маневр.

Военная техника не повреждена, пострадавших нет.

В ближайшее время установку вывезут с проезжей части и доставят в пункт постоянной дислокации.

Как уточнил ТАСС источник в военных структурах Ингушетии, перевернулся 2С7 или "Пион" (индекс ГАБТУ – объект 216) – советская 203-мм самоходная пушка, находящаяся на вооружении расположенной неподалеку артиллерийской бригады.

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