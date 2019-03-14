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Подозреваемый в попытке мошенничества экс-полпред главы Ставрополья предстанет перед судом

Андрей Уткин был арестован в декабре 2017 года

СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Дело экс-полпреда губернатора Ставропольского края Андрея Уткина, подозреваемого в покушении на мошенничество, поступило в суд, первое слушание назначено на 22 марта, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого суда в четверг.

"Дело в отношении Уткина поступило в Ленинский районный суд Ставрополя, передано в производство суда. Первое предварительное заседание назначено на 22 марта", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы.

Уткин обвиняется по четырем эпизодам по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Они предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Полпред губернатора Уткин курировал восточные территории края с 2014 года, в 2016 году он покинул этот пост. Арестован в декабре 2017 года. По предварительным данным следствия, экс-чиновник узнал, что в отношении одного жителя региона возбуждены уголовные дела и вместе с еще двумя подозреваемыми начал требовать у него деньги якобы для передачи взятки правоохранителям за прекращение уголовного преследования. Расследование дела в отношении двух других фигурантов выделено в отдельное производство.

В 2008 году Уткин был приговорен к двум годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. По версии следствия, в июле 2005 года, будучи вице-мэром Ставрополя, чиновник незаконно подписал постановление главы города "Об оформлении договора мены муниципальных квартир на жилой дом". В результате городу был причинен ущерб в размере около 1 млн рублей, утрачено право собственности на три жилых помещения, разъясняли в прокуратуре. В январе 2009 года судимость по этому уголовному делу была снята Ленинским районным судом Ставрополя после ходатайства Уткина.

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