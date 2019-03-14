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Обновлено 

Источник: мужчину застрелили около жилого дома в Мытищах

Нападавшие скрылись с места преступления

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Неизвестные застрелили мужчину у подъезда жилого дома в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"Около жилого дома в Мытищах обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Нападавшие скрылись с места преступления", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковной полиции подтвердили факт обнаружения тела. "Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленников", - сообщили в ГУ МВД.

Мужчина занимался бизнесом. "Погибший был индивидуальным предпринимателем", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (18:35 мск) — добавлен 4-й абзац. 

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