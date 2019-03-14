СК начал проверку после получения новорожденным ожогов в перинатальном центре Волгограда

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Следователи начали проверку обстоятельств, при которых новорожденный в перинатальном центре Волгограда получил ожог лица, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Волгоградской области.

"Следственным отделом <...> проводится процессуальная проверка по факту причинения врачами перинатального центра Волгограда вреда здоровью новорожденному ребенку", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ходе проверки установлено, что в 2016 году местная жительница на седьмом месяце беременности в связи с начавшимся родами была доставлена в перинатальный центр Волгограда, где ей было сделано кесарево сечение. Новорожденный мальчик был помещен в специальный кувез (инкубатор). Через несколько дней женщина обнаружила на лице у ребенка ожоги.

"Материал доследственной проверки прокурором изъят из органа внутренних дел и 12 марта 2019 года передан в следственный отдел СКР по региону", - отметили в пресс-службе.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.