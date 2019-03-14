Служба безопасности Украины задержала советника главы МВД

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала советника министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

"Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30 тыс. от владельцев сети киевских ломбардов", - отметили в спецслужбе. По ее данным, за эту сумму советник обещал, что поспособствует тому, чтобы работников ломбардов не привлекли к уголовной ответственности и прекратили следственные действия в рамках производства.

Советник, работавший на общественных началах, был задержан в Киеве во время получения $30 тыс. Ведется расследование. По данным СБУ, подозреваемому предъявят обвинение по статье "Злоупотребление влиянием" Уголовного кодекса Украины.