Обвиняемого во взятке подрядчика стройки СИЗО "Кресты-2" осудили на пять лет условно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Колпинский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании - субподрядчика при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты-2" Руслана Хамхокова, признав его виновным во взятке и злоупотреблении полномочиями. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

"Суд с учетом позиции государственного обвинения, а также личности подсудимого, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействует следствию в раскрытии преступления и выявлении иных его участников, признал Хамхокова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет условно с испытательным сроком на пять лет", - сказали в пресс-службе.

Хамхоков полностью признал свою вину. Прокуратура, как и адвокаты бывшего строителя, просила для него условный срок.

Компания "Петроинвест", главой которой был Хамхоков, была подрядчиком при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Колпинском районе Петербурга. По версии следствия, с марта 2010 по август 2015 года он через посредников неоднократно передавал бывшему замначальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки на сумму не менее 388 млн рублей за общее покровительство своей компании, которое выражалось в подписании без задержек актов выполненных работ, их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным госконтрактом, а также за совершение действий в пользу Хамхокова и компании. Следователи также установили, что в 2014 году Хамхоков подписал акт, содержащий ложные сведения о якобы выполненных работах в СИЗО на сумму 40 млн рублей, злоупотребив своими полномочиями.

Хамхоков был арестован в конце лета 2018 года, через несколько месяцев он заключил сделку со следствием. В конце января этого года его выпустили из СИЗО под домашний арест.