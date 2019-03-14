Диспетчер службы "112" задержана при расследовании дела о гибели подростка под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 14 марта. /ТАСС/. Следователи Воронежской области задержали дежурного диспетчера службы "112" ЕДДС в рамках расследования дела о гибели 15-летней девочки, предположительно, от переохлаждения. Об этом в четверг сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Мануковская.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека") следователем СК задержан оперативный дежурный ЕДДС, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщила Мануковская.

Тело подростка было найдено 12 марта вблизи поймы реки Ворона в лесу Борисоглебского района. По данным следствия, девочка пропала, когда 10 марта убежала от подруг и заблудилась. Подросток несколько раз звонила на номер "112" и говорила, что ей плохо. В СУ СК по региону сообщили, что диспетчер установил примерное местонахождение девочки и направил туда сотрудников скорой медицинской помощи, которые, прибыв на место, никого не обнаружили и уехали.

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, в Борисоглебской районной больнице создана врачебная комиссия, которая изучила обстоятельства вызова. Она подтвердила вызов диспетчера и то, что прибывшие на указанное им место бригада фельдшеров и водитель обследовали район и близлежащие лесистые участки, но девочку не обнаружили.