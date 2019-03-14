Судно под флагом Либерии село на мель в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Судно Maryland под флагом Либерии, которое следовало из Мариуполя в Италию с грузом металла, 13 марта село на мель в Керченском проливе. Попытки снять судно с мели при помощи четырех буксиров оказались неудачными, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Росморречфлота.

"Судно Maryland (флаг Либерии) водоизмещением 20 тыс. тонн шло с 17 тыс. тоннами металла из Мариуполя в Италию. Вчера вечером село на мель. Судовладелец сначала направил к судну два буксира, а затем еще два, но у них пока не вышло [снять судно с мели]", - сказал собеседник и добавил, что попытки снять судно с мели продолжатся утром.

Он отметил, что судно село на бровку Керчь-Еникальского канала, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту. Севший на мель теплоход не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме. Само судно не повреждено, угрозы экологии и экипажу нет.