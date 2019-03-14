Суд избрал меру пресечения для сотрудников Северо-Западной таможни по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Петроградский районный суд Петербурга заключил под стражу руководителя первичной профсоюзной организации Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России Геннадия Рогачевского и отправил под домашний арест инспектора Балтийской таможни Александра Жарина по делу о взятке за сокрытие сведений о вывозе табачных изделий с территории Евразийского экономического союза. Об этом в четверг сообщается в Telgram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Жарин вину признал полностью, Рогачевский от дачи показаний отказался.

"Петроградский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геннадия Рогачевского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки") <…> и постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Александра Жарина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), сроком по 11 мая 2019", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, руководитель первичной профсоюзной организации СЗТУ привлек посредников и передал таможенному инспектору взятку в размере $147 тыс. За это инспектор внес в базу ложные сведения о том, что с территории Евразийского экономического союза якобы были вывезены табачные изделия. На самом деле товар остался в России и был продан. Так владельцу товара удалось уйти от уплаты в бюджет акцизных сборов.

Ранее в пресс-службе СК также отмечали, что в квартире у председателя профсоюзной организации СЗТУ провели обыск, при котором были изъяты денежные средства в сумме свыше $600 тыс.