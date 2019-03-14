Двое подростков госпитализированы с огнестрельными ранениями в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Двое подростков 2004-го года рождения госпитализированы с огнестрельными ранениями в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана. Дети получили ранения в результате несчастного случая, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе республиканского МВД.

"Сегодня днем на окраине села Хаджалмахи в Левашинском районе четверо школьников 2004 года рождения в хозстроении нашли огнестрельное оружие "Сайга". Один из них при осмотре оружия ранил себя и соседа. У стрелявшего задеты мягкие ткани бедра, второму пуля попала в бедро и раздробила кость", - сказал представитель ведомства.

По его словам, оба подростка госпитализированы.

"Случившееся является несчастным случаем. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавил собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики, один из раненых доставлен в Левашинскую центральную районную больницу, его состояние средней степени тяжести. "Второй подросток в тяжелом состоянии доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас врачи борются за его жизнь - мальчику делают операцию", - сказал представитель минздрава региона.