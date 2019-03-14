"Ъ": суд арестовал экс-руководителей НПО "Орион" по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал бывших руководителей НПО "Орион" Анатолия Филачева и Мясуду Корнееву по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

По данным издания, следствие считает, что бывший генеральный директор НПО "Орион" Анатолий Филачев и бывший первый заместитель гендиректора Мясуда Корнеева в 2010-2016 годах заключили от имени НПО как минимум четыре договора поставки оборудования для предприятия на сумму не менее 360 млн рублей, но оборудование на предприятие не поступило, а деньги были обналичены и присвоены подозреваемыми.

Следователь подчеркнул, что похищенные средства были выделены НПО "Орион" "в рамках целевой программы развития оборонно-промышленного комплекса страны". Таким образом, действиями подозреваемых был причинен существенный ущерб государственным интересам.

В суде в пятницу подтвердили ТАСС информацию о задержании бывших руководителей НПО "Орион". "Суд удовлетворил ходатайства следственных органов и избрал в отношении Корнеевой М. и Филачева А. меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства, пояснив, что им вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

АО НПО "Орион" московское научно-производственное предприятие (акционерное общество) со статусом Государственного научного центра Российской Федерации. Специализируется на разработке и выпуске электронно-оптической техники и приборов. Предприятие входит в холдинг "Швабе" государственной корпорации "Ростех".