NYT: Boeing перед крушением в Эфиопии слишком сильно ускорился

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Командир авиалайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines запросил разрешения на возвращение уже через три минуты после вылета из аэропорта в Аддис-Абебе, так как воздушное судно слишком быстро набирало скорость. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг в газете The New York Times .

По словам ее источников, ознакомившихся с данными о переговорах между экипажем лайнера и авиадиспетчерами, уже через минуту после взлета командир спокойным голосом сообщил о наличии проблем с "управлением полетом". Через две минуты диспетчеры обратили внимание на то, что самолет движется необычно. Через три минуты командир запросил разрешения на возвращение, при этом его голос свидетельствовал, что он находится в панике.

Как уточнили источники издания, диспетчеры пришли к выводу, что имеет место чрезвычайная ситуация еще до того, как экипаж сообщил об этом. Они, в частности, заметили, что самолет менял высоту полета на десятки метров, что свидетельствовало о наличии серьезных проблем, а также "ускорялся значительно сильнее, чем считается обычным".

Контакт с самолетом был потерян примерно через пять минут после его взлета, говорится в материале.

Самолет исчез с радаров, когда находился над "закрытой военной зоной", отмечает издание. Перед этим он резко повернул направо. К этому времени диспетчеры уже разрешили возвращение воздушного судна в аэропорт вылета.