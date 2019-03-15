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В Японии экс-главу криптовалютной биржи Mt. Gox приговорили к 2,5 года тюрьмы условно

Марка Карпелеса обвиняют в манипулировании личными электронными данными пользователей

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Бывший исполнительный директор разорившейся биткоин-биржи Mt. Gox Марк Карпелес приговорен в Японии к 2,5 года тюрьмы условно по обвинению в манипулировании личными электронными данными пользователей. Как сообщило агентство Kyodo, соответствующее решение вынес в пятницу окружной суд Токио.

Его также обвиняли в растрате средств компании, однако по этому пункту он был оправдан. Карпелес был арестован полицией Японии в 2015 году.

Виртуальная валюта биткоин впервые появилась в 2009 году и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет-пользователей, однако потом ее положение стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, которые ввел ряд стран. В феврале 2014 года биржа криптовалюты Mt.Gox, которая обслуживала более 80% операций с биткоинами в мире, обратилась в окружной суд Токио с заявлением о банкротстве и попросила защиты от кредиторов.

На тот момент биржа должна была кредиторам около $63,6 млн, в то время как стоимость активов компании составляет $37,5 млн.

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