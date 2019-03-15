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Приемную мать в Магадане приговорили к шести годам колонии за издевательство над ребенком

По данным следствия, женщина морила мальчика голодом

ТАСС, 15 марта. Магаданский городской суд в пятницу вынес приговор в отношении приемной матери 12-летнего мальчика, обвинявшейся в издевательстве над ребенком. Ей назначили наказание в виде шест лет лишения свободы и штрафа на сумму 4,7 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.

Весной 2017 года врачи обнаружили у 11-летнего мальчика критичный недостаток веса. Ребенок признался, что приемная мать морит его голодом и заставляет принимать разные таблетки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

"Приговор: шесть лет колонии общего режима, 4 млн рублей возмещение в доход федерального и областного бюджетов, 700 тыс. рублей - возмещение морального ущерба потерпевшему", - сообщил собеседник агентства.

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