Приемную мать в Магадане приговорили к шести годам колонии за издевательство над ребенком

ТАСС, 15 марта. Магаданский городской суд в пятницу вынес приговор в отношении приемной матери 12-летнего мальчика, обвинявшейся в издевательстве над ребенком. Ей назначили наказание в виде шест лет лишения свободы и штрафа на сумму 4,7 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.

Весной 2017 года врачи обнаружили у 11-летнего мальчика критичный недостаток веса. Ребенок признался, что приемная мать морит его голодом и заставляет принимать разные таблетки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

"Приговор: шесть лет колонии общего режима, 4 млн рублей возмещение в доход федерального и областного бюджетов, 700 тыс. рублей - возмещение морального ущерба потерпевшему", - сообщил собеседник агентства.