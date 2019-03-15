Специалисты выявили бешенство у волка, который напал на людей в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Специалисты диагностировано бешенство у волка, который напал на четырех человек в селе Нижняя Ильиновка в Приамурье. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

Четырех человек после нападения хищника в среду доставили в больницу машиной скорой помощи, обработали им раны. Всем сделана прививка от бешенства, их состояние удовлетворительное, госпитализация не требуется. По уточненной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Останки убитого волка отправили в областную лабораторию для исследования.

"Исследование показало, что волк болел бешенством", - сказал Самохвалов. Он также уточнил, что все собаки, которые могли контактировать с волком, который заходил во дворы сельских домов, будут в течение десяти дней находиться под наблюдением. Все животные ранее были привиты от бешенства.

Как сообщил ТАСС Самохвалов, в связи с тем, что у волка выявлен вирус бешенства, в селе Нижняя Ильиновка будет объявлен карантин. Для этого требуется соответствующее распоряжение губернатора.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в Приамурье впервые за многие годы обнаружили бешенство - у домашней коровы в Михайловском районе. Затем лабораторно подтвердили еще 14 случаев: два - у сельскохозяйственных животных и 12 - у диких. В области оперативно организовали поголовную вакцинацию скота в неблагополучных районах и мониторинг распространения вируса среди диких зверей. Карантин по бешенству в регионе сняли 18 февраля, так как новых случаев бешенства с начала года не регистрировалось.