СМИ: в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии погибли 27 человек

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Не менее 27 человек погибли в результате стрельбы, открытой неизвестными в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Полиция подтвердила задержание одного из стрелков, сообщает в пятницу на сайте Otago Daily Times.

Как сообщает телекомпания Television New Zealand, по меньшей мере 30 человек доставлены в больницу города Крайстчерч в Новой Зеландии в результате стрельбы в двух мечетях.

Ранее газета New Zealand Herald информировала, что в ходе перестрелки погибли не менее девяти человек.

В пятницу вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.