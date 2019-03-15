Бизнесмена Жомарта Ертаева экстрадировали из России в Казахстан

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана в пятницу экстрадировали из России в Казахстан бизнесмена Жомарта Ертаева. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован из Российской Федерации Жомарт Ертаев. В марте прошлого года он был объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

Ертаев помещен в следственный изолятор в Астане. Он подозревается в хищении в 2011-2017 годах 144 млрд тенге ($381,5 млн) АО "Bank RBK" по предварительному сговору с другими лицами. Вместе с Ертаевым в хищении подозреваются 54 человека - руководство и рядовые сотрудники банка.

"В результате принятых следствием мер возмещены 15 млрд тенге [$9,7 млн] и арестовано имущество на 48 млрд тенге [$27 млн]. В настоящее время специальные прокуроры завершили расследование по делу, участники процесса знакомятся его с материалами", - пояснили в пресс-службе.

В начале мая 2018 года правоохранительные органы РФ задержали в Москве председателя совета директоров АО "Тройка-Д Банк" Жомарта Ертаева, который находился в международном розыске. По данным МВД Казахстана, будучи советником председателя совета директоров АО "Bank RBK", он способствовал получению банковского займа подставными товариществами с ограниченной ответственностью, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств.