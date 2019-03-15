В Приамурье возбудили уголовное дело за невыплату дольщикам неустоек на 1,2 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Амурской области после неисполнения судебных решений о взыскании неустойки с организации-застройщика. Неустойки по договорам долевого строительства в общей сумме составляют 1,2 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"По инициативе заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Ткачева возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения судебных решений о взыскании неустойки с организации-застройщика", - говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что этот факт выявлен во время проверки управлением Генпрокуратуры РФ в ДФО исполнения законодательства в сфере долевого строительства жилья. Установлено, что с апреля 2014 года по май 2018 года Благовещенским городским судом удовлетворены исковые требования девяти граждан - участников долевого строительства многоквартирного дома - о взыскании с ООО "Хуа-Син" неустойки по договорам долевого строительства в общей сумме 1,2 млн рублей. Генеральный директор данной организации даже после возбуждения исполнительных производств приставами и неоднократного предупреждения об уголовной ответственности по статье 315 УК РФ ("Злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда"), направляла денежные средства на иные расходы.

"Ход расследования дела и фактическое восстановление прав граждан находятся на контроле управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе", - отмечается в сообщении.

Ранее региональной прокуратурой сообщалось, что благодаря принятым мерам в эксплуатацию 15 февраля 2019 введен многоквартирный жилой дом (в Благовещенске), строительство которого осуществлялось с привлечением денежных средств 70 участников долевого строительства на общую сумму свыше 70 млн рублей. Установлено, что организация-застройщик ООО "Хуа-Син" допускала нарушения сроков ввода в эксплуатацию дома, сдача которого планировалась на июнь 2016 года. В результате принятых прокуратурой мер были восстановлены жилищные права 70 участников долевого строительства.