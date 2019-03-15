По обвинению в нападении на мечети в Новой Зеландии арестованы трое мужчин и женщина

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция арестовала четырех человек - троих мужчин и одну женщину - по обвинению в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Об этом в пятницу сообщил комиссар полиции города в ходе пресс-конференции, которую транслировало издание New Zealand Herald на своем сайте.

По словам комиссара полиции Майка Буша, все арестованные доставлены в полицию, где с ними работают следователи. "Пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются", - отметил комиссар. Представитель полиции не смог назвать точное количество погибших, отметив лишь, что в ходе инцидента пострадало "значительное число людей".

Также комиссар сообщил, что после стрельбы в припаркованных вблизи мечетей автомобилях были обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, ни одно из которых не было приведено в действие.

В пятницу вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

По сообщениям газеты Otago Daily Times, в ходе инцидента были убиты 27 человек, еще порядка 30 раненых были доставлены в больницы города. Полиция призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.

Контроль воздушного пространства

Управление гражданской авиации Новой Зеландии сообщило о том, что зона над городом Крайстчерч, где в пятницу произошла стрельба, объявляется "контролируемым воздушным пространством". Об этом сообщил новостной портал Stuff.

"В связи с инцидентом в Крайстчерче и поскольку он еще не завершен, зона над городом объявляется контролируемым воздушным пространством", - сообщила пресс-секретарь управления гражданской авиации Пания Шинглтон.

Ранее новозеландский авиаперевозчик Air New Zealand опубликовал заявление, в котором, в частности, сказано, что в связи с трагическими событиями в Крайстчерче все авиабилеты, приобретенные на рейсы в город или из него, "считаются билетами с открытой датой и правом возврата с полной компенсацией стоимости".

В новость были внесены изменения (08:09 мск) - добавлена информация о контроле воздушного пространства