Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

В Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу по прихожанам двух мечетей. Нападение произошло в городе Крайстчерч на востоке страны.

Как сообщила газета New Zealand Herald, вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск), сразу после дневной молитвы, и заблокировали входные двери.

Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

Позже в припаркованных вблизи мечетей автомобилях полиция нашла несколько самодельных взрывных устройств. Ни одно из них не было приведено в действие.