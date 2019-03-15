В посольстве РФ сообщили, что россияне не пострадали при стрельбе в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Российских граждан, по предварительным данным, нет среди погибших и пострадавших в ходе происшествий в мечетях города Крайстчерч. Об этом в пятницу ТАСС сообщил представитель посольства РФ в Новой Зеландии.

"Всех данных пока нет, однако, исходя из предварительной информации, которой мы владеем на данный момент, наших граждан среди погибших и пострадавших в этих инцидентах нет. Мы продолжаем контролировать ситуацию, поскольку эти сведения еще будут уточняться", - сообщили в посольстве.

В пятницу вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству в городе Крайстчерч, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. По словам свидетелей, на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

В ходе инцидента убиты 27 человек, еще порядка 30 раненых доставлены в больницы города. Полиция призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.