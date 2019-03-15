Гражданин Киргизии предстанет перед судом за призывы воевать на стороне боевиков в Сирии

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Гражданин Киргизии, проживавший в Абакане (Хакасия), предстанет перед Дальневосточным окружным военным судом за призывы к участию в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает прокуратура Хакасии.

"Первым заместителем прокурора Республики Хакасия в Дальневосточный окружной военный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 31-летнего гражданина Кыргызской Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, то есть склонение лиц к участию в незаконном вооружённом формировании", - говорится в сообщении.

По версии следствия, он проводил беседы с жителями Абакана, во время которых призывал их участвовать в незаконных вооруженных формированиях действующих на территории Сирии. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до пятнадцати лет лишения свободы.