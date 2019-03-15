Следователи провели обыски в здании "Приморского водоканала" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ в пятницу провели обыски в помещениях краевого предприятия "Приморский водоканал", сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Следователи управления СК по Приморью сегодня около полудня провели обыск в помещениях "Приморского водоканала". Сопровождение оказывали сотрудники Росгвардии. Обыск прошел в течение часа", - сообщил источник.

Он не уточнил, связаны ли эти действия с какими-либо новыми фактами или подозреваемыми по делу в отношении бывшего генерального директора предприятия Алексея Осиюка.

Генеральный директор КГУП "Приморский водоканал" Алексей Осиюк был задержан по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в августе 2017 года. В сентябре 2018 года Фрунзенский районный суд Владивостока за покушение на мошенничество в особо крупном размере приговорил Осиюка к двум годам восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу 300 тыс. рублей.