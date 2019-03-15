Полиция Новой Зеландии обратилась с просьбой временно закрыть все мечети в стране

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии обратилась с просьбой о временном прекращении работы всех мечетей в стране. Соответствующее заявление было опубликовано в пятницу на официальной странице правоохранительных органов в Twitter .

"Мы продолжаем работать над расследованием происшествий в мечетях Крайстчерча и можем подтвердить, что это были два связанных друг с другом инцидента на Динс-Авеню и на Линвуд-Авеню. На данном этапе пока ничего нельзя сказать о мотивах и намерениях нападавших, с которыми сейчас работают следователи. В связи с этим мы попросили все мечети в стране временно закрыть свои двери и советуем людям воздерживаться от посещения таких мест до особого уведомления", - указано в сообщении полиции.

В пятницу вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. В ходе инцидента были убиты 27 человек, еще порядка 30 раненых были доставлены в больницы города. По обвинению в нападении на мечети были арестованы четыре человека: трое мужчин и одна женщина.

Полиция продолжает расследование и призывает горожан не покидать свои дома без крайней необходимости.