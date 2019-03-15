В Республике Корея остановлен реактор АЭС "Ханбит"

СЕУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Ядерный реактор южнокорейской АЭС "Ханбит" остановлен в пятницу из-за технических неполадок. Об этом сообщила государственная компания-оператор Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

"Реактор № 5 мощностью 1 млн кВт⋅ч был остановлен сегодня в 13:25 (07:25 мск) из-за проблемы в работе трансформатора", - отмечается в сообщении. Неполадки не привели к утечке радиации и не представляют угрозы для безопасности людей.

Реактор "Ханбит 5" расположен в 350 км к югу от Сеула на западном побережье.

В настоящее время идут работы по устранению возникших неполадок и установлению их причин. После этого работа реактора будет возобновлена.

В прошлый раз данный реактор останавливался в сентябре 2018 года из-за схожих проблем и был перезапущен в ноябре.