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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

СМИ: в Крайстчерче тысячи школьников вернулись домой после завершения полицейской операции

В городе по-прежнему отменены все общественные и спортивные мероприятия

СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч школьников в новозеландском городе Крайстчерч (административный центр провинции Кентербери), которые были заблокированы в своих учебных заведениях в связи со стрельбой в двух мечетях города, смогли вернуться домой. В городе снято чрезвычайное положение, однако по-прежнему отменены все общественные и спортивные мероприятия. Об этом в пятницу сообщает национальный телеканал Television New Zealand.

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По данным телеканала, обстановка в городе остается достаточно напряженной. К скверам у мечетей Аль-Нур и Линвуд, доступ в которые все еще закрыт полицией, приходят люди для того, чтобы выразить свои соболезнование семьям погибших и пострадавших в ходе происшествий. Белые лилии появились у мечетей - так люди выражают свою солидарность с теми, кто так или иначе пострадал в этих инцидентах, сообщает телеканал.

Полиция города сообщает, что расследование по факту стрельбы в мечетях продолжается и по-прежнему рекомендует горожанам не покидать дома без крайней необходимости. "Сейчас полиция и службы спасения города работают в соответствии с протоколами, разработанными для подобных ситуаций. Однако нам по-прежнему не ясны мотивы преступников и их точные намерения, поэтому мы просим всех воздержаться от посещения общественных мест, и особенно это касается мечетей, до особого уведомления", - указано в сообщении полиции, опубликованном на ее официальной странице в Twitter.

Не восстановлена полностью работа аэропорта Крайстчерч, "рейсы выполняются со значительными задержками", указано на официальном сайте аэропорта.

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