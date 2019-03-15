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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

МИД Индонезии выясняет судьбу трех граждан, находившихся в мечети в Новой Зеландии

В мечети во время инцидента находились шестеро индонезийцев, троим удалось спастись

СИНГАПУР, 15 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индонезии выясняет судьбу трех граждан страны, которые оказались в одной из мечетей города Крайстчерч, где произошло нападение вооруженных радикалов.

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Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении главы ведомства Ретно Марсуди.

По ее данным, во время инцидента в мечети находились шестеро индонезийцев, "троим удалось спастись, судьба других остается неизвестной".

Кроме того, министр выступила с "резким осуждением случившегося". Правительство и народ Индонезии, которая является крупнейшим мусульманским государством в мире, "выражает глубокие соболезнования семьям, родственникам погибших", заявила министр.

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ИндонезияНовая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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