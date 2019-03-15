СК возбудил дело после убийства предпринимателя в Мытищах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины во дворе жилого дома в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - сообщила Врадий.

По данным следствия, вечером в четверг возле подъезда многоэтажного дома на улице Борисовка в Мытищах двое неизвестных подошли к мужчине и выстрелили в него не менее трех раз из огнестрельного оружия, после чего скрылись. В ходе осмотра места происшествия изъяты пули и гильзы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и баллистическая. Следователи допрашивают свидетелей убийства. "Принимаются меры к установлению мотивов, а также лиц, причастных к преступлению", - отметила представитель ГСУ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что около жилого дома в Мытищах был застрелен индивидуальный предприниматель.