Обвиняемых по делу о картельном сговоре в Якутии отправили под домашний арест

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Фигуранты дела о картельном сговоре при поставках лекарств по госконтрактам на сумму около 3 млрд рублей в Якутии отправлены под домашний арест, сообщили ТАСС в Якутском горсуде.

Ранее сообщалось, что следственной частью МВД по Якутии по материалам совместной проверки региональной прокуратуры и УФАС возбуждены уголовные дела в связи с мошенничеством и картельным сговором руководителей коммерческих организаций при заключении госконтрактов на поставку лекарств.

"Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "в" ч. 2 ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество")", - рассказал представитель суда. Он добавил, что обвиняемые будут находиться под домашним арестом по 12 мая 2019 года. Санкциями указанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным МВД по Якутии, общая сумма государственных контрактов, заключенных с хозяйствующими субъектами, предположительно входящими в картель, составляет около 3 млрд рублей. Выявлены многочисленные факты, когда цены оптовых закупок по указанным контрактам на поставку лекарственных и медицинских средств в два-четыре раза превышали розничные.

В пресс-службе МВД по Якутии ранее сообщали, что обыски проводились в шести медицинских учреждениях, подведомственных минздраву Якутии, трех коммерческих организациях, а также у пяти физических лиц.