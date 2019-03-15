СМИ: взрыв в районе вокзала в новозеландском Окленде был контролируемым

ТАСС, 15 марта. Новозеландская полиция провела в пятницу контролируемый взрыв в районе Бритомарт в городе Окленд, где расположены вокзал и торговый центр. Об этом сообщила газета NZ Herald .

Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

Ранее в районе вокзала были обнаружены два бесхозных рюкзака. Власти не стали полностью эвакуировать здание, но частично оцепили район и временно перекрыли подъездные пути. Полиция доставила туда робота-сапера, с помощью которого были уничтожены подозрительные сумки. На работу вокзала и торгового центра инцидент не повлиял.

Ранее произошел теракт в новозеландском Крайстчерче: в результате нападения на две мечети погибли 40 человек, более 20 человек серьезно пострадали.

В новость были внесены изменения (10:45 мск) - уточняется, что взрыв был контролируемым, меняется заголовок