{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: взрыв в районе вокзала в новозеландском Окленде был контролируемым

По информации газеты NZ Herald, две подозрительные сумки были уничтожены роботом-сапером
Описание
© AP Photo/Mark Baker

ТАСС, 15 марта. Новозеландская полиция провела в пятницу контролируемый взрыв в районе Бритомарт в городе Окленд, где расположены вокзал и торговый центр. Об этом сообщила газета NZ Herald.

На эту тему
Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

Ранее в районе вокзала были обнаружены два бесхозных рюкзака. Власти не стали полностью эвакуировать здание, но частично оцепили район и временно перекрыли подъездные пути. Полиция доставила туда робота-сапера, с помощью которого были уничтожены подозрительные сумки. На работу вокзала и торгового центра инцидент не повлиял.

Ранее произошел теракт в новозеландском Крайстчерче: в результате нападения на две мечети погибли 40 человек, более 20 человек серьезно пострадали.

В новость были внесены изменения (10:45 мск) - уточняется, что взрыв был контролируемым, меняется заголовок

Теги
Новая Зеландия
Гибель брата Ким Чен Ына
В Малайзии обвиняемую в убийстве Ким Чен Нама доставили в психиатрическую больницу
Гражданку Вьетнама обследуют, после чего она вновь вернется в следственный изолятор
Читать полностью