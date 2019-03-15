Грузовик столкнулся с бензовозом на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с бензовозом на 76-м км федеральной трассы "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, погиб один человек. Об этом журналистам сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель, управляя грузовым автомобилем с полуприцепом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с бензовозом. В результате ДТП водитель бензовоза скончался на месте", - сказали в управлении.

ДТП произошло около 7:30 мск. На время ликвидации последствий аварии движение в сторону Петербурга было перекрыто с 70-го по 82-й км. Как сообщили ТАСС в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на данный момент дорожное движение на участке восстановлено.