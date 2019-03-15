В Малайзии обвиняемую в убийстве Ким Чен Нама доставили в психиатрическую больницу

СИНГАПУР, 15 марта. /ТАСС/. Гражданка Вьетнама, подозреваемая в убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, была доставлена в пятницу в психиатрическое отделение больницы в Куала-Лумпуре. Как сообщает издание Star , 31-летняя Доан Тхи Хыонг "пережила сильнейший стресс" после того, как Верховный суд Малайзии оставил ее под стражей.

По словам адвоката Салима Башира, женщина "была направлена для обследования, после чего вернется обратно в следственный изолятор".

Верховный суд в Малайзии ранее неожиданно освободил из-под стражи другую подозреваемую 26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиа. Как сообщалось, прокурор отозвал свой обвинительный иск. Адвокаты Доан Тхи Хыонг ожидали аналогичного решения на слушаниях, состоявшихся 14 марта, однако гособвинители не стали снимать с нее обвинения. Защита назвала данное решение "дискриминацией".

Ранее прокуроры настаивали, что женщины знали о подготовке убийства, поэтому просили для них смертную казнь. Адвокаты же уверены, что девушки не знали о планах отравления, а участвовали лишь в розыгрыше, снимаемом на скрытую камеру.

Убийство Ким Чен Нама

Доан Тхи Хыонг была задержана при попытке вылететь из Куала-Лумпура сразу же после убийства Ким Чен Нама 13 февраля 2017 года. Согласно записям с камер видеонаблюдения, женщина набросила на лицо Ким Чен Нама пропитанный неизвестным веществом платок и скрылась. После ареста она сообщила, что ее вместе с другой девушкой пригласили "для участия в телевизионном розыгрыше".

Ким Чен Нам обратился за помощью к сотрудникам аэропорта с жалобами на сильное головокружение и вскоре скончался. Власти Малайзии позже заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервнопаралитического вещества VX.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи. Однако Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской республики в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в анклаве Макао.