В одном из поселков Омской области подростки избили ребенка и выложили видео в соцсети

ОМСК, 15 марта. /ТАСС/. Группа подростков из поселка Тевриз Омской области выложила в "ВКонтакте" видеоролик с жестоким избиением ребенка. Об избиениях детей и пропаганде насилия в социальных сетях в пятницу сообщила местная жительница. Она рассказала, что одной из жертв агрессивных подростков стал ее младший брат.

"В министерстве образования Омской области в курсе произошедшего в Тевризе и рассматривают это как серьезный инцидент. По решению заместителя председателя правительства Омской области, министра образования Татьяны Дерновой специалисты ведомства выедут в Тевризский район, чтобы на месте провести все необходимые мероприятия и провести расследование", - сказал представитель министерства.

По его словам, ведомство проанализирует всю полученную информацию и даст оценку организации воспитательной и профилактической работы с учащимися.

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС подтвердили информацию о проведении проверки по сложившейся в Тевризе ситуации с агрессивным поведением подростков.