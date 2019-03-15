В Москве задержали мужчину, стрелявшего из пневматического пистолета по прохожим

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, стрелявшего по прохожим из пневматического пистолета из окна своей квартиры на бульваре Яна Райниса в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В минувшие выходные мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры в доме 37 на бульваре Яна Райниса. Он стрелял из пневматического пистолета. Одному из прохожих пуля попала в колено, он обратился к медикам. Стрелявший был задержан", - сказали в полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").