В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса "Газпрома"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Из окна 30-го этажа высотного здания "Газпрома" на улице Наметкина, дом 16, выпал мужчина. Он работал ведущим техническим специалистом. От полученных травм мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают правоохранительные органы. По одной из версий, это было самоубийство.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт происшествия, не уточнив других подробностей.