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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Самый мрачный день в истории Новой Зеландии. Стрельба в мечетях Крайстчерча

В результате теракта погибли 49 человек
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Описание
© Kurt Langer/Getty Images
© AP Photo/Mark Baker
© EPA-EFE/Martin Hunter
© EPA-EFE/Martin Hunter
© EPA-EFE/Martin Hunter
© AP Photo/Mark Baker
© AP Photo/Mark Baker
© AP Photo/Mark Baker
© AP Photo/Mark Baker
© AP Photo/Mark Baker
© AP Photo/Mark Baker
© AP Photo/Mark Baker
© AP Photo/Mark Baker

В Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу по прихожанам двух мечетей — Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч на востоке страны. Вооруженные люди вошли в здания сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

На момент захвата в мечетях оставалось около 200 и 300 человек соответственно. В результате происшествия погибли 49 человек, еще около 20 доставлены в больницы. На месте нападения полиция нашла автомобили с неразорвавшимися взрывными устройствами.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила информацию о многочисленных жертвах и назвала этот день "одним из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии". 

Власти назвали случившееся терактом. Уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен до высокого. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.

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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
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