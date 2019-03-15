Самый мрачный день в истории Новой Зеландии. Стрельба в мечетях Крайстчерча

В Новой Зеландии неизвестные открыли стрельбу по прихожанам двух мечетей — Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч на востоке страны. Вооруженные люди вошли в здания сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

На момент захвата в мечетях оставалось около 200 и 300 человек соответственно. В результате происшествия погибли 49 человек, еще около 20 доставлены в больницы. На месте нападения полиция нашла автомобили с неразорвавшимися взрывными устройствами.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила информацию о многочисленных жертвах и назвала этот день "одним из самых мрачных дней в истории Новой Зеландии".

Власти назвали случившееся терактом. Уровень оценки рисков для национальной безопасности повышен до высокого. Все школы и государственные учреждения в городе закрыты.