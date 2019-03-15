Активистов поискового отряда осудили в Волгодонске за незаконный оборот оружия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Волгодонский районный суд признал виновными в незаконном обороте оружия участников поискового отряда Ростовской области Сергея Саутина и Александра Богдана, назначив наказание без пребывания в местах заключения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Суд признал Богдана и Саутина виновными в незаконном приобретении, перевозке, хранении и сбыте огнестрельного оружия по доказательствам, представленным оперативными работниками ФСБ РФ", - сказал офицер пресс-службы, дополнив, что Богдан по приговору признан виновным и в хранении взрывчатых веществ. Богдан осужден условно на полтора года со штрафом в 10 тыс. рублей, а Саутин приговорен к двум годам ограничения свободы.

Исходя из материалов уголовного дела, в ходе обысков в местах проживания осужденных и их родственников в июле 2018 года оперативниками изъяты сотни боеприпасов различного калибра, взрывчатые вещества, составные части огнестрельного оружия, охотничьи ружья, газовые пистолеты, а также автомат ППШ, карабин Мосина, пулемет Дегтярева, самозарядная винтовка Токарева и карабин системы Маузер.

По признанию самих поисковиков, большая часть изъятых средств поражения и деталей оружия обнаружены ими в ходе раскопок на местах боев Великой Отечественной войны в Ростовской и Волгоградской областях.